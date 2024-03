Indian Wells, notte di gloria per il 20enne Luca Nardi, il tennista italiano compie l’impresa, batte in tre set il mito Nole Djokovic

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Nardi affronta e vince contro Novak Djokovic ad Indian Wells, segnando un momento storico nella sua carriera e nel tennis italiano.

Il sogno diventa realtà a Indian Wells

La notte di Indian Wells è stata teatro di un evento straordinario per il tennis italiano: Luca Nardi, ventenne di Pesaro, ha realizzato il sogno di ogni giovane tennista battendo Novak Djokovic, il numero uno del mondo, in tre set.

Cresciuto con il poster di Djokovic appeso nella sua cameretta, Nardi non solo ha avuto l’opportunità di affrontare il suo idolo, ma è anche riuscito a superarlo in una partita che resterà nella storia. Con una statura quasi pari a quella del suo avversario (186 cm contro 188 cm), Luca ha dimostrato che il talento e la determinazione possono portare a risultati incredibili.

Chi è Luca Nardi: un talento in ascesa

La storia di Luca Nardi è quella di una passione per il tennis nata in tenera età. Tutto iniziò accompagnando la madre a prendere suo fratello Niccolò dagli allenamenti presso il circolo Baratoff, dove Luca iniziò a giocare a tennis all’età di 7 anni.

Oltre al tennis, Nardi ha coltivato l’amore per altri sport, considerando Lebron James il suo idolo sportivo e tifando per il Napoli, in omaggio alle origini del padre, il notaio Dario Nardi. Questa poliedricità sportiva ha contribuito a forgiare il carattere competitivo e versatile di Luca.

Il futuro promettente di Luca Nardi

Entrando nella storia del tennis a soli 14 anni e 10 mesi come il più giovane italiano a conseguire punti nella classifica Atp, Luca Nardi ha dimostrato di avere tutto ciò che serve per raggiungere i vertici dello sport.

Il suo obiettivo dichiarato, partecipare a Wimbledon e vincere un torneo del Grande Slam, non sembra più un sogno lontano dopo la vittoria contro Djokovic. La determinazione e il talento di Nardi lo proiettano verso un futuro luminoso, in cui potrebbe diventare uno dei grandi nomi del tennis mondiale.