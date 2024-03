Rider muore tavolto dalla sua stessa auto, l’aveva parcheggiata in pendenza senza aver inserito il freno a mano

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Torrimpietra: Latif Rana Zahid, 45 anni, perde la vita in un infortunio con la propria auto.

Un fatale disattenzione

Nella tranquilla serata di domenica a Torrimpietra, una frazione di Fiumicino alle porte di Roma, si è consumata una tragedia che ha visto protagonista Latif Rana Zahid, un uomo di 45 anni di origini pakistane. Mentre stava effettuando delle consegne di kebab a domicilio, Zahid ha subito un incidente mortale causato dalla sua stessa auto. Parcheggiata in pendenza in via Elini, la vettura, lasciata probabilmente senza il freno a mano inserito, ha iniziato a scivolare giù per la discesa. Nel tentativo disperato di fermarla, Zahid è stato tragicamente investito dal veicolo, morendo sul colpo.

Le circostanze dell’incidente

Latif Rana Zahid, che lavorava nel negozio di kebab da cui stava facendo le consegne, era sceso dalla sua auto per consegnare la cena a un cliente.

Si è reso conto troppo tardi che l’auto, lasciata in una posizione inclinata, stava pericolosamente scivolando verso il basso. La sua corsa per tentare di bloccare il veicolo in movimento si è conclusa in modo tragico, con Zahid che è stato colpito e schiacciato dalla propria auto.

L’intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Torrimpietra, ma per Latif Rana Zahid non c’era più nulla da fare.