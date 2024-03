Tensione e colpi di scena ad Affari Tuoi: Diego e Silvy si salvano con 20.000€

0 SHARES Condividi Tweet

In una serata ricca di emozioni e colpi di scena, la puntata di “Affari Tuoi” di ieri, lunedì 11 marzo 2024 ha visto protagonisti Diego e la sua fidanzata Silvy, in una sfida contro la sorte che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Condotto da Amadeus nel prime time di Rai1, il gioco si è trasformato in un vero e proprio rollercoaster di emozioni per la coppia della Valle d’Aosta.

Una partita all’insegna della sfortuna

Il percorso nel gioco di Diego è iniziato sotto una cattiva stella, con la perdita di premi importanti uno dopo l’altro: prima i 100.000€ e i 300.000€, e poco dopo anche i 75.000€. Sembrava che potessero contare ancora sui 200.000€, ma la sorte ha voluto altrimenti, facendogli perdere anche questa somma. Un momento cruciale è stato il rifiuto di un’offerta di cambio pacco, poco prima di perdere i 200.000€, suggerendo che forse nel loro pacco ci fossero i 50.000€. “Magari nel pacco avete i 50.000€, ma offrendovi il cambio il dottore probabilmente vi voleva aiutare…”, ha dedotto Amadeus.

La scelta difficile e la salvezza finale

Nonostante le offerte del dottore, inclusa una di soli 6.000€, Diego e Silvy hanno scelto di proseguire, eliminando il pacco da 10.000€ e arrivando al momento decisivo con soli tre pacchi rimanenti: 5€, 10.000€ e 50.000€. L’offerta del dottore di 10.000€ è stata rifiutata da Diego, che ha cercato di mantenere alta la posta in gioco. Ma il destino ha riservato ancora una volta un’intensa suspense, portandoli infine a dover decidere tra un cambio del pacco o un’offerta economica.

Con la pressione alle stelle e dopo un’attenta riflessione, Diego ha optato per l’offerta economica del dottore: 20.000€. Una decisione ponderata e influenzata dalle parole di Amadeus, che ha messo in prospettiva la situazione confrontandola con una puntata precedente. “E’ bello puntare in alto, ma è meglio rimanere con i piedi per terra perché chi troppo vuole nulla stringe”, ha commentato saggiamente Diego dopo aver accettato l’offerta.

La scelta si è rivelata vincente, poiché nel loro pacco c’erano solo 5€, dimostrando che, nonostante le difficoltà e le tensioni, a volte la cautela premia più dell’audacia. Una serata di grande intrattenimento e suspense che ha concluso con un lieto fine per Diego e Silvy, salvi in extremis con un premio di 20.000€.