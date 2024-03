Victoria Cabello oggi compie 49 anni e racconta la sua malattia: “Un calvario indescrivibile”

0 SHARES Condividi Tweet

La popolare conduttrice televisiva Victoria Cabello ha condiviso un’intima confessione riguardo il lungo periodo di assenza dagli schermi, un viaggio doloroso attraverso la malattia che l’ha tenuta lontana dalla sua passione per la televisione.

Un calvario silenzioso e debilitante

La Cabello ha raccontato di aver contratto la malattia di Lyme durante un viaggio all’estero, esperienza che ha descritto come un vero e proprio calvario. “Il mio calvario, non lo auguro a nessuno,” ha dichiarato, sottolineando come, inizialmente, i sintomi si manifestassero con una stanchezza opprimente, che poi è progressivamente peggiorata senza portare a una diagnosi immediata. Questo periodo di incertezza e sofferenza l’ha costretta a una pausa forzata dalla carriera televisiva che tanto amava.

La battaglia verso la guarigione

La malattia di Lyme, nota per essere trasmessa dalle punture di zecca infette, ha imposto a Victoria un periodo di riposo assoluto, necessario per combattere il batterio e recuperare le forze. La conduttrice ha espresso il dolore nel dover mettere tutto in pausa, inclusa la sua carriera: “Ero fortemente debilitata, l’essere attaccata da un batterio così cattivo obbliga al riposo assoluto. A malincuore ho dovuto staccare con tutto.”

Un rientro graduale e riflessivo

Oggi, nel giorno del suo 49° compleanno, Victoria Cabello può finalmente dire di essere fuori da quel lungo tunnel. La sua battaglia contro la malattia di Lyme è stata vinta, e con questo nuovo inizio, si augura di poter tornare gradualmente alla normalità, portando con sé la saggezza e la forza acquisite durante il periodo di lotta. La sua storia è un promemoria della fragilità della salute e dell’importanza di ascoltare il proprio corpo, un messaggio che Victoria spera possa ispirare e aiutare altri nella loro battaglia contro malattie simili.

Nel celebrare il suo compleanno, gli auguri per Victoria Cabello sono non solo per un anno di gioia e successo ma anche per salute e serenità, elementi che ora più che mai sa non dare per scontati. La sua esperienza con la malattia di Lyme è stata un duro viaggio, ma ne esce una donna rinnovata, pronta ad affrontare nuove sfide e a riconquistare il suo posto nel mondo della televisione.