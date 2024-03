Incidente durante sua festa di fidanzamento, 29enne perde la vita cadendo e recidendosi la carotide davanti agli amici

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragica scomparsa di Liam Trimmer in Australia: un incidente fatale durante la festa di fidanzamento sconvolge amici e famiglia.

Un evento gioioso si trasforma in tragedia

Durante una festa di fidanzamento che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione e felicità, Liam Trimmer, un uomo inglese di 29 anni residente a Kalgoorlie, nell’Australia occidentale, ha incontrato un tragico destino. Trasferitosi in Australia nel 2013 per motivi di lavoro, Trimmer stava festeggiando con parenti e amici quando un incidente ha portato alla sua improvvisa morte. Una caduta accidentale ha causato una ferita mortale, recidendo l’arteria carotide e causandone il dissanguamento davanti agli invitati, nonostante i disperati tentativi di soccorso.

La comunità e i colleghi in lutto

Liam Trimmer, descritto come un agente di polizia eccezionale e dedicato al servizio della comunità, lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e conoscenti. Il commissario Col Blanch ha espresso il suo dolore e quello della comunità a 9 News Perth, sottolineando l’impegno di Trimmer nel suo ruolo e l’affetto che nutriva per aiutare gli altri. “Questo straordinario agente amava aiutare la comunità ed è stato un ottimo esempio per tutti noi,” ha detto Blanch, evidenziando il senso di perdita profondamente sentito da coloro che lo conoscevano.

Una vita dedicata al servizio

Dopo essersi diplomato all’accademia di polizia di Joondalup nel 2017, Liam Trimmer ha dedicato la sua vita professionale al servizio della comunità di Kalgoorlie, lavorando in unità specializzate come quelle di risposta tattica e contro le bande criminali. La sua passione per l’Australia e il suo impegno nel lavoro di polizia erano noti a molti, come dimostra la sua partecipazione al programma della BBC Wanted Down Under, sebbene le sue scene non siano mai state trasmesse.