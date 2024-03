E’ gravissimo il 12enne aggredito da bulli ad Anagni: “Colpito anche quando aveva perso i sensi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Episodio di bullismo ad Anagni: un bambino di 12 anni è gravemente ferito dopo un’aggressione.

Aggressione brutale a un minore

Un grave atto di violenza ha scosso la comunità di Anagni, in provincia di Frosinone, dove un bambino di soli 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di bulli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il bambino è stato avvicinato in piazza Cavour da cinque ragazzi di nazionalità albanese e picchiato con estrema crudeltà. Le ferite riportate sono severe: rottura del setto nasale, denti rotti e multiple fratture al volto. Attualmente, la vittima si trova all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in attesa di essere operato.

La reazione delle autorità

La violenza dell’aggressione ha suscitato un’onda di indignazione tra i cittadini e le autorità di Anagni. Un ragazzo di 16 anni ha avuto il coraggio di intervenire, fermare gli aggressori e potenzialmente salvare la vita della giovane vittima. Il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, ha espresso il suo sdegno e la sua determinazione nell’affrontare l’episodio: “Se non ci fosse stato il suo intervento oggi magari potevamo piangere un bambino e questo è inammissibile”. Ha inoltre annunciato che verrà presentata una denuncia per lesioni ai carabinieri e che i servizi sociali saranno informati dell’accaduto.

Il messaggio del sindaco e la condanna del bullismo

Il primo cittadino, Daniele Natalia, ha utilizzato i social media per condannare l’episodio di bullismo, sottolineando il suo ruolo non solo come sindaco ma anche come padre. Nel suo messaggio ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a mantenere Anagni un luogo sicuro, libero da comportamenti violenti e bullismo. “Non permetteremo mai di far passare Anagni come un luogo non sicuro… i responsabili verranno denunciati e assicurati alla giustizia,” ha scritto, facendo appello alla responsabilità collettiva per prevenire e contrastare tali atti deprecabili.