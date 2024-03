35enne guida ubriaco e si schianta contro un tir, muore sul colpo la fidanzata 27enne. Arrestato per omicidio stradale

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragica fine per una giovane donna in un incidente causato da guida in stato di ebbrezza a Rieti.

Un destino spezzato sulla statale

La notte tra l’11 e il 12 marzo, a Rieti, si è consumata una tragedia che ha visto la perdita di una vita giovane, una donna di origini polacche di soli 27 anni. L’incidente è stato provocato dal fidanzato della vittima, un uomo di 35 anni che, sotto l’effetto dell’alcool, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi frontalmente contro un tir nella località di San Giovanni reatino, lungo la statale in direzione Roma.

Le conseguenze di una scelta irresponsabile

Il conducente, che si è salvato insieme all’autista dell’autoarticolato, non è in pericolo di vita, ma dovrà ora affrontare le gravi conseguenze delle sue azioni. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Rieti hanno rivelato un tasso alcolemico di 2.93 g/l nel sangue del 35enne, ben oltre il limite massimo di 0.5 g/l previsto dal Codice della Strada. Questo ha portato al suo arresto con l’accusa di omicidio stradale, e attualmente si trova agli arresti domiciliari.