20enne travolto e ucciso da un treno intercity, “L’ultimo sms al papà, poi è sceso sui binari”

Dramma a Genova: giovane di 20 anni perde la vita sotto un treno Intercity.

Tragedia tra Sturla e Quarto

Un tragico evento ha sconvolto la comunità genovese questa mattina, quando un ragazzo di soli 20 anni è stato travolto mortalmente da un treno Intercity nel tratto ferroviario tra le stazioni di Sturla e Quarto, a Genova. Nonostante l’immediato intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria e dei vigili del fuoco, non c’è stato nulla da fare per il giovane, con i soccorsi del 118 che si sono rivelati inutili.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le circostanze esatte dell’accaduto restano al momento incerte, e non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Testimonianze raccolte sul posto indicano che il giovane potrebbe essersi posizionato deliberatamente sui binari, attendendo l’arrivo del treno. Emergono dettagli inquietanti, come un messaggio inviato dal ragazzo al padre poco prima di dirigersi verso la stazione, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. La Polizia Ferroviaria sta lavorando per raccogliere le testimonianze di quanti si trovavano in attesa sulla banchina al momento della tragedia.

Ripercussioni sul traffico ferroviario

L’incidente ha avuto immediate conseguenze sulla circolazione dei treni nella zona, con il traffico ferroviario temporaneamente sospeso e numerosi treni, sia nazionali che regionali, fermati.