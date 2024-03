Fedez, da solo nel suo nuovo appartamento è in preda alla nostalgia, cosa racconta

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez ha recentemente aperto il baule dei ricordi su Instagram, condividendo con i suoi fan le emozioni e le sfide dei suoi esordi musicali

A 13 anni dal lancio di “Penisola che non c’è”, il rapper ha rievocato quei momenti di gavetta che hanno segnato l’inizio della sua carriera.

Dai primi passi alla rivelazione artistica

Nel celebrare l’anniversario del suo primo album, Fedez ha ripercorso il cammino che lo ha portato a diventare il noto artista che è oggi. “Penisola che non c’è” non è stato solo il titolo del suo disco d’esordio, ma il simbolo di un viaggio artistico iniziato nel 2011, frutto della collaborazione con il producer Jt. Tra i brani di quel progetto, “Tutto il contrario” emerge come uno dei più espliciti e indimenticabili, un vero e proprio manifesto delle sue radici musicali.

Un affare di famiglia e di cuore

Rievocando quei primi momenti, Fedez ha condiviso un dettaglio molto personale: la vendita dei CD da parte dei suoi genitori fuori dal Leoncavallo, il noto centro sociale milanese. Questo gesto, simbolo di un sostegno familiare incondizionato, si accompagna ai ricordi di uno dei suoi concerti preferiti proprio al Leoncavallo, dove “mia mamma e mio papà vendevano lì fuori i cd e le magliette ai fan”. Un’immagine che trasmette il calore e l’unità di una famiglia radunata attorno al sogno di Fedez.

L’importanza dell’autoproduzione e dell’intraprendenza

L’artista ha anche svelato le origini umili del finanziamento del suo primo disco, un’autoproduzione realizzata con il supporto di Silvia Brigatti, all’epoca sua fidanzata e tatuatrice. Con pochi mezzi a disposizione, Fedez ha dimostrato una notevole intraprendenza: ha investito tutti i risparmi nell’album e, di fronte alla mancanza di fondi per i video, ha imparato in autonomia l’arte della videografia. “Non avevo più soldi per girare dei video e quindi ho comprato un telecamerina. Ho risparmiato soldi e ho imparato a girare e montare i video,” ha raccontato, sottolineando la sua determinazione e creatività nell’affrontare le sfide.