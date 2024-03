Scandalo foto modificata: Antonio Caprarica lancia ipotesi preoccupanti su Kate Middleton

0 Condivisioni acebook Twitter

Recentemente, una foto ritoccata della Principessa del Galles, Kate Middleton, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, portando Antonio Caprarica, rinomato esperto della famiglia reale britannica, a condividere le sue inquietanti ipotesi.

Dietro la foto ritoccata

Dopo che i canali ufficiali dei Principi di Galles hanno diffuso un’immagine alterata di Kate Middleton, sorridente e apparentemente in salute insieme ai figli, si è scatenato un dibattito sulla verità riguardo le condizioni di salute della Principessa, seguita da un intervento all’addome a gennaio. Caprarica, riflettendo sulla foto manipolata, ha espresso una grave preoccupazione: “Ci sono due ipotesi: la prima è che è un falso prodotto da loro intenzionalmente, ma sarebbe drammatico perché significherebbe che Kate sta molto male. Oppure Kate ha modificato le foto, che poi è stata consegnata all’ufficio delle comunicazioni ha trasformato la prova definitiva che Kate sta bene in un disastro comunicativo.”

La gestione della comunicazione del palazzo sotto accusa

L’esperto non ha risparmiato critiche alla gestione della comunicazione da parte di Buckingham Palace, sottolineando la gravità dell’accaduto: “Questa è una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto”. Caprarica ha inoltre messo in dubbio la competenza dell’entourage di Kate e l’ufficio di comunicazione di Buckingham Palace, evidenziando la facilità con cui oggi si possono riconoscere le foto modificate: “E’ noto che lei sia un’appassionata fotografa, e non è la prima volta che ‘smanetta’ con il photoshop, quindi può essere che sia andata così. L’alternativa è molto peggio, una tragedia maggiore, e se la nascondessero in questo modo sarebbero dei citrulli, degli incapaci”.

Richiamo alla trasparenza e all’autenticità

Le riflessioni di Caprarica sollevano questioni fondamentali sulla trasparenza e sull’autenticità nella comunicazione della famiglia reale. La diffusione di una foto evidentemente ritoccata, senza verifiche accurate, apre a dubbi non solo sulle condizioni di salute di Kate Middleton ma anche sulle strategie comunicative adottate da Buckingham Palace, evidenziando la necessità di un approccio più genuino e trasparente verso il pubblico.