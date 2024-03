Chiara Ferragni si mostra in lacrime sui social, “Periodo doloroso, basta fingere che vada tutto bene”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un video emotivo, Chiara Ferragni condivide le sue difficoltà personali, rivelando momenti di vulnerabilità con i suoi follower su Instagram, pur mantenendo riservatezza sui dettagli della sua rottura con Fedez.

Il confine tra pubblico e privato in Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nota influencer, ha aperto una finestra sulle sue battaglie personali attraverso un video su Instagram. Tornata da un viaggio a New York per lavoro, ha trascorso tempo di qualità con i suoi figli Leone e Vittoria al parco, un’attività che le sta molto a cuore. La serata del 12 marzo, ha condiviso con i suoi follower un momento di vulnerabilità: “È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto”. Queste parole, cariche di emozione, introducono un discorso più ampio sulla gestione della sfera privata quando si è costantemente sotto i riflettori.

La sincerità dietro lo schermo

L’influencer ha voluto mostrarsi in tutta la sua fragilità, spiegando che nonostante cerchi di mantenere una certa riservatezza, il peso emotivo si fa sentire: “Capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri”. Questa confessione sottolinea la sua volontà di essere autentica con i suoi milioni di follower, senza nascondere le sfide personali che sta affrontando. Chiara ammette di vivere alti e bassi, riconoscendo l’importanza di condividere anche i momenti di debolezza.

Una rottura sotto i riflettori

La situazione personale di Chiara si complica ulteriormente con la rottura con il marito, il rapper Fedez. Pur non entrando nei dettagli, Chiara ha risposto a un commento su Instagram, suggerendo che la fine del loro matrimonio non sia stata una sua scelta: “Purtroppo non è una scelta mia”. Questa rivelazione conferma le speculazioni sulla crisi della coppia, mantenendo tuttavia un velo di mistero sulle cause precise della separazione. Chiara e Fedez hanno scelto di mantenere una certa discrezione, pur ammettendo implicitamente le difficoltà che stanno vivendo.

