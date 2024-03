Giulia perde la vita a 40 anni schiantandosi con un’auto in prestito, lasciando tre figlie

0 Condivisioni acebook Twitter

In un tragico incidente stradale ha perso la vita Giulia Erdas, una donna di 40 anni originaria di Morgongiori (Oristano). La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini.

Tragico destino sulla SS131

In una tragica serata di domenica, Giulia Erdas, una donna di Morgongiori, ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 131, importante arteria di collegamento dell’isola di Sardegna, precisamente tra Mogoro e Sardara. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha visto la donna perdere il controllo della sua vettura, una Ford CMax, che non era di sua proprietà, per poi schiantarsi violentemente contro le barriere stradali. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la 40enne non c’era più nulla da fare. “Non vi erano altri veicoli coinvolti” e “non è stato causato neppure da ostacoli sulla strada”, secondo i primi accertamenti.

Il dolore di una comunità

La scomparsa di Giulia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita delle sue tre figlie e dei suoi genitori, che, disperati, sono accorsi sul luogo dell’incidente da Morgongiori. La comunità del piccolo paese è sconvolta dalla tragedia, specie perché Giulia era conosciuta per il suo spirito resiliente, nonostante stesse attraversando un periodo difficile della sua vita. “La donna lascia tre figlie piccole e i genitori,” una perdita che ha toccato profondamente tutti coloro che la conoscevano.

Indagini in corso

Le autorità sono attualmente impegnate a fare luce sulla dinamica dell’accaduto e sul perché Giulia si trovasse al volante di un’auto che non le apparteneva. La comunità di Morgongiori e la famiglia attendono risposte, sperando che gli accertamenti in corso possano fornire qualche chiarimento sulla tragedia. “Le dinamiche dei fatti sono in fase di accertamento,” ma l’ipotesi di un colpo di sonno alla guida sembra essere una delle cause più probabili della tragedia.