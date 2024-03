Prete perde il controllo dell’auto e si schianta contro un guardrail: la sorpresa al ricovero in ospedale, risulta positivo alla cocaina e viene denunciato

0 Condivisioni acebook Twitter

Un sacerdote abruzzese è stato denunciato per guida in stato di alterazione dopo essere risultato positivo alla cocaina in seguito a un incidente stradale.

Notte di incidente sulla statale 17

Un sacerdote dell’Abruzzo è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre tornava da una cena, la notte tra domenica e lunedì, sulla statale 17 vicino a Sulmona, in provincia dell’Aquila. La sua auto si è schiantata violentemente contro un guardrail, causando danni significativi al veicolo e l’attivazione degli airbag. Fortunatamente, il prete è riuscito a uscire dal veicolo con le proprie forze e a chiamare i soccorsi, che sono prontamente intervenuti per assistere il ferito e trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

La svolta nelle indagini

Quello che inizialmente sembrava un incidente causato da una distrazione o dal manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha preso una svolta inaspettata dopo gli esami del sangue effettuati al parroco in ospedale. Le analisi tossicologiche hanno rivelato la presenza di cocaina nel sangue del sacerdote, con un valore considerevolmente alto. Questo ha portato alla sua denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e al ritiro della patente. “Il sacerdote è risultato positivo alla cocaina e con un valore molto alto,” hanno confermato le autorità.

Conseguenze ecclesiastiche

Oltre alle implicazioni legali, l’incidente avrà ripercussioni anche sul percorso ecclesiastico del prete, che serve la comunità dell’Alto Sangro. Il vescovo di Sulmona ha annunciato che verrà convocato il Collegio dei consultori per valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del sacerdote.