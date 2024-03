Da Bari Vecchia alle stelle: “Nunzia delle orecchiette” invitata al matrimonio dell’uomo più ricco del mondo insieme a Rihanna, Mark Zuckerberg e Bill Gates

0 Condivisioni acebook Twitter

Nunzia Caputo, conosciuta come la signora delle orecchiette, è volata in India per le nozze di Anant Ambani, partecipando agli stessi festeggiamenti di star come Rihanna.

Un invito sorprendente

La storia di Nunzia Caputo, amatissima pastaia di Bari Vecchia, prende una svolta internazionale con l’invito a uno degli eventi più esclusivi dell’anno: il matrimonio di Anant Ambani, l’uomo più ricco del mondo. Nunzia non solo ha partecipato ai festeggiamenti prenuziali in India, ma ha anche avuto l’onore di vedere le sue orecchiette pugliesi servite ai prestigiosi invitati, tra cui celebrità del calibro di Rihanna, Mark Zuckerberg e Bill Gates. L’evento segna un momento di riconoscimento senza precedenti per la sua arte culinaria.

La gioia di Nunzia

“Sono felicissima di essere stata invitata in India per i festeggiamenti prenuziali di Anant Ambani e Radhika Merchant“, ha dichiarato Nunzia, esprimendo entusiasmo per questa incredibile opportunità. La sua partecipazione all’evento non solo celebra la tradizione culinaria italiana a livello internazionale ma rafforza anche il legame culturale tra Italia e India. La presenza delle sue orecchiette al matrimonio è un tributo alla passione e all’impegno che Nunzia mette nel suo lavoro, trasmessole dalla nonna.

Verso nuovi orizzonti

Il successo di Nunzia va oltre le celebrazioni in India. La pastaia è pronta a lanciare il proprio marchio a livello globale, una mossa che promette di portare le delizie delle orecchiette pugliesi nei cuori e nei piatti di persone in tutto il mondo. Con il supporto di suo figlio Rino, che gestisce gli aspetti più commerciali dell’attività, Nunzia è destinata a diventare un nome noto non solo tra gli amanti della cucina italiana ma anche nel panorama culinario internazionale.