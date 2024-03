Pupo va in missione di pace: a Mosca per unire attraverso la musica

0 Condivisioni acebook Twitter

Pupo ha annunciato che il 15 marzo partirà per Mosca per registrare “Pupo and Friends”, uno speciale che vuole essere un contributo per la pace.

Un’iniziativa per la pace, non per fama o denaro

Il cantante Pupo si appresta a raggiungere Mosca per una settimana con l’obiettivo di registrare lo speciale televisivo “Pupo and Friends”. L’annuncio, dato attraverso un post su Instagram, sottolinea il desiderio di Pupo di contribuire alla pace. “Sarà il mio modesto contributo per la Pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in trincea”, ha dichiarato sul suo profilo social. Questa decisione non è motivata da “necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso ed amato”, ma da un sogno che ha ispirato l’artista.

Il potere della musica nel sogno di Pupo

Pupo ha condiviso il sogno che lo ha spinto a intraprendere questo viaggio: “Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano a essere di nuovo fratelli”. Questa visione evidenzia il pensiero di Pupo nel credere al potere unificatore della musica.

Dalle polemiche alla decisione di amore

Il percorso di Pupo verso questa nuova missione segue la sua precedente partecipazione controversa al Festival Road to Yalta, evento che aveva sollevato critiche. Dopo aver inizialmente accettato l’invito, Pupo aveva poi rinunciato, considerando la sicurezza dei suoi cari: “Non sono andato a Mosca per tutelare la mia famiglia, i miei amici, i miei collaboratori, le persone che vivono accanto a me e che della mia attività fanno un punto di riferimento per mantenere le loro famiglie, di una famiglia molto allargata che si ama e che io amo”. Questa volta, Pupo si impegna nuovamente, puntando sulla musica come strumento di pace e unione.