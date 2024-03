Alessandro De Santis dei Santi Francesi: “Lascio i social perché sono stanco di sentirmi dire sempre che sono bello”

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessandro De Santis, membro del duo musicale Santi Francesi, ha scelto di allontanarsi da Instagram per concentrarsi maggiormente sulla sua arte e meno sull’aspetto estetico.

Oltre l’immagine: una scelta di autenticità

Dopo il Festival di Sanremo, dove i Santi Francesi hanno raggiunto il 18° posto con il brano “L’Amore In Bocca”, Alessandro De Santis ha deciso di oscurare il suo profilo Instagram personale. La scelta, come ha spiegato lui stesso in un’intervista con Alessandro Cattelan su Rai2, deriva dalla volontà di distaccarsi da un’immagine puramente estetica e di concentrarsi sulla musica. “A volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi”, ha condiviso Alessandro, esprimendo fastidio per i commenti focalizzati più sul suo aspetto che sul suo talento musicale. Questo passo indietro dai social vuole essere un modo per sottrarsi dal “meccanismo” dell’autocelebrazione e concentrarsi sulla sua passione per la musica.

L’amore ai tempi dei social: l’incontro con Matilda De Angelis

Nonostante il ritiro dai social, la vita privata di Alessandro De Santis continua a interessare i fan, soprattutto per la sua relazione con Matilda De Angelis. La loro storia d’amore, iniziata su Instagram, sfata il mito secondo cui i rapporti nati sui social siano meno romantici. Matilda De Angelis, condividendo dettagli sul loro incontro con il settimanale Grazia, ha sottolineato come la musica di Alessandro abbia giocato un ruolo cruciale nel loro avvicinamento, dimostrando che la connessione tra due persone trascende il mezzo attraverso cui si incontrano. “La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata”, ha detto Matilda, elogiando le doti artistiche di Alessandro e confermando che l’arte, in ogni sua forma, può essere il vero motore di relazioni profonde e significative.