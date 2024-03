Francesco De Gregori e Checco Zalone un disco insieme che entusiasma: “Pastiche”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incontro musicale sorprendente tra il Principe della canzone d’autore, Francesco De Gregori, e l’umorista Checco Zalone dà vita a “Pastiche”, un album che segna una nuova direzione artistica per entrambi.

Una fusione di talenti

Nel panorama musicale italiano, una collaborazione inaspettata sta per fare il suo debutto. Francesco De Gregori e Checco Zalone hanno deciso di unire le loro straordinarie capacità artistiche in un progetto discografico dal titolo evocativo: “Pastiche”. L’album, in uscita il prossimo 12 aprile, promette di essere una collezione di pezzi che spaziano attraverso diversi generi e decadi, creando un vero e proprio viaggio musicale. De Gregori esplorerà nuove dimensioni musicali, riarrangiando brani di icone come Paolo Conte, Pino Daniele, e Antonello Venditti, mentre Zalone lo accompagnerà al pianoforte, dimostrando una volta di più la sua versatilità artistica.

Dalla musica al palco

Il progetto si annuncia ricco di sorprese e sperimentazioni, come evidenzia il singolo “Giusto o sbagliato”, scritto insieme da De Gregori e Zalone. Questa traccia preannuncia l’essenza dell’album: l’incontro di due mondi apparentemente distanti che, insieme, creano un’armonia unica. A questi si aggiunge un secondo brano, “Alejandro”, di Zalone, che arricchisce ulteriormente l’album. La collaborazione tra i due artisti non si ferma alla produzione discografica; è infatti previsto un concerto speciale, il “De Gregori Zalone – Voce e piano (& Band)”, che si terrà alle Terme di Caracalla a Roma il prossimo 5 giugno, offrendo ai fan l’opportunità di vivere questa straordinaria sinergia artistica dal vivo.

Un album che promette di lasciare il segno

L’album “Pastiche” si presenta come una raccolta eclettica di brani, alcuni dei quali sono pezzi storici di De Gregori e altri di autori ammirati da entrambi gli artisti, tutti reinterpretati sotto una nuova luce grazie al contributo di Zalone al pianoforte e all’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema. Tra le tracce annunciate troviamo “Pezzi di vetro”, “Rimmel”, “Putesse essere allero”, “Atlantide”, e molti altri, che promettono di regalare agli ascoltatori un’esperienza musicale ricca e variegata, segnando un momento importante nella carriera di entrambi gli artisti e nella storia della musica italiana.