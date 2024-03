Addio alla 27enne Veronika Wrzesinska: perde la vita in un incidente stradale, alla guida il marito ubriaco

0 Condivisioni acebook Twitter

La notte tra lunedì e martedì ha portato una tragedia sulla via Salaria, lasciando in lutto la comunità di Torricella in Sabina e spegnendo la vita di Veronika Wrzesinska, una giovane donna di 27 anni, in un incidente stradale causato, secondo le autorità, dalla guida in stato di ebbrezza del suo compagno.

L’incidente che ha spezzato una vita

L’incidente mortale si è verificato quando la Ford Fiesta guidata dal compagno trentenne di Wrzesinska è entrata in collisione con un camion. Il tragico evento ha visto la pronta risposta degli agenti della polizia stradale e del personale del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso, Veronika Wrzesinska è stata dichiarata morta sul posto a causa dei gravi traumi riportati. Il compagno della ragazza, trovato con un tasso alcolemico di 2.93 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l, è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari, mentre il conducente del camion e lui stesso sono stati trasportati all’ospedale di Rieti con ferite non gravi.

Il ricordo di Veronika

La scomparsa di Veronika, descritta come una persona amata e rispettata da chiunque l’avesse conosciuta, ha scosso profondamente amici, conoscenti e l’intera comunità. Di origini polacche, aveva fatto parte delle majorettes del suo comune, lavorato in Grecia durante le estati e, negli ultimi due anni, si era dedicata allo studio, frequentando il corso di laurea in Scienze e servizi giuridici con indirizzo Criminologia. I messaggi di addio per Veronika si moltiplicano, tra ricordi di momenti condivisi e canzoni che non smetteranno di suonare in suo onore, come “November Rain” dei Guns’n’Roses, citata da un collega come la sua canzone preferita.

Una comunità che piange e ricorda

Il dolore per la prematura scomparsa di Veronika Wrzesinska si estende ben oltre il cerchio dei suoi conoscenti diretti. La Banda musicale e Majorettes “Turris Celiae” di Torricella in Sabina e il comune stesso hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando il vuoto incolmabile lasciato da una ragazza descritta come vivace, estroversa e incredibilmente dolce.