“Italia oggi”, Amadeus condurrà Sanremo 2025, interviene la Rai con un comunicato

In un inaspettato sviluppo, circolano voci su Amadeus e il suo possibile ritorno a Sanremo nel 2025, ma la Rai chiarisce la situazione

Una notizia sorprendente

Circa un mese dopo la conclusione dell’edizione più recente del Festival di Sanremo, guidata per l’ultima volta da Amadeus, si diffondono notizie inattese. Nonostante l’annuncio precedente del presentatore di voler fare una pausa dopo cinque anni di dedizione al festival, emergono voci su un suo ritorno. ItaliaOggi riporta che Amadeus sarebbe stato persuaso dalla Rai a riprendere il suo ruolo per le edizioni del 2025 e del 2026. La rivelazione genera immediatamente una miscela di entusiasmo e sorpresa tra i fan, soprattutto perché il presentatore aveva fermamente escluso un suo ritorno.

La smentita della Rai

Tuttavia, l’entusiasmo si spegne quando la Rai interviene per fare chiarezza. La rete nega con fermezza le speculazioni attraverso un comunicato ufficiale, affermando che Amadeus non tornerà effettivamente a Sanremo nei prossimi anni. Questa smentita mette fine alle congetture e riapre il dibattito su chi potrebbe essere il prossimo direttore artistico del festival. Al momento, Alessandro Cattelan sembra essere il candidato più probabile.

La ricerca continua

Dopo la dichiarazione di Amadeus sul desiderio di distaccarsi dalla manifestazione, molti nomi sono stati proposti come possibili successori, da Michelle Hunziker ad Alessandro Cattelan, passando per Antonella Clerici, Gerry Scotti, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Mentre alcuni hanno negato la possibilità, per altri non vi sono ancora conferme. La smentita della Rai lascia aperta la questione su chi guiderà il prossimo Festival di Sanremo, con Alessandro Cattelan che, per ora, sembra essere il favorito.