Donna di 103 alla guida senza patente fermata dai carabinieri: “Vado a trovare alcuni amici ma mi sono persa”

In un’incredibile notte a Bondeno, Ferrara, una donna di 103 anni viene fermata dai carabinieri per guida senza patente.

Un controllo notturno diventa storia insolita

Dopo la segnalazione di un’auto che si muoveva in modo sospetto per le strade di Bondeno, una squadra di carabinieri ha fermato il veicolo, scoprendo al volante una donna di 103 anni. La segnalazione descriveva manovre azzardate e comportamenti inusuali sulla strada, che hanno attirato l’attenzione e la preoccupazione dei cittadini. L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, attirando immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine.

Sorpresa e sanzioni

La centenaria, nata nel 1920, è stata trovata senza patente e assicurazione valide: la patente era scaduta da più di due anni e non era stata rinnovata, così come l’assicurazione del veicolo. Di fronte a questa situazione, i carabinieri hanno dovuto multare la donna e sequestrare l’auto, che è stata rimossa con un carro attrezzi. La signora ha spiegato ai militari di essere uscita per trascorrere la serata con degli amici, ma di essersi persa, perdendo l’orientamento e vagando senza meta alla ricerca della strada giusta per casa.

Un gentile riaccompagnamento

Nonostante la multa e il sequestro del veicolo, i carabinieri hanno mostrato comprensione per la situazione dell’anziana donna, offrendole un passaggio a casa per garantirle un ritorno sicuro. Questo gesto ha probabilmente alleggerito il peso delle sanzioni ricevute, dimostrando sensibilità e attenzione nei confronti di una cittadina in difficoltà. L’insolito evento ha sicuramente lasciato una traccia nella notte di Bondeno, ricordando l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme, indipendentemente dall’età.