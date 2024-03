Ore di ansia in Sicilia, bimbo di 10 anni scomparso nel nulla, l’appello del Sindaco “Chi sa qualcosa parli subito”

0 Condivisioni acebook Twitter

Regione mobilitata per la ricerca di un bambino scomparso a Santa Maria di Licodia

Scompare un bambino dalla comunità per minori

A Santa Maria di Licodia, cittadina nella provincia metropolitana di Catania, si vive un momento di grande apprensione per la scomparsa di un bambino di soli 10 anni.

Di origine tunisina, il piccolo è alto circa 1.45 metri e pesa intorno ai 50 chilogrammi, ed è stato visto l’ultima volta indossare un pigiama nero.

La notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo è scomparso dalla comunità per minori dove risiedeva, scatenando immediatamente le ricerche coordinate dai carabinieri di Paternò per ricostruire i suoi possibili spostamenti e ritrovarlo al più presto.

Un appello alla solidarietà

La comunità di Santa Maria di Licodia e i paesi limitrofi si sono stretti attorno alla famiglia del bambino, con numerosi appelli lanciati online e sui social network per sollecitare informazioni utili al ritrovamento.

Anche il sindaco della cittadina etnea ha espresso la propria preoccupazione e ha invitato tutti i cittadini a collaborare con le autorità.

“In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione”, ha dichiarato, chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti, anche in forma anonima, per aiutare le forze dell’ordine nelle ricerche.

La comunità si mobilita

L’invito alla solidarietà ha toccato il cuore dei cittadini, dimostrando ancora una volta come la comunità possa unirsi di fronte a eventi così urgenti e delicati.

Il sindaco ha inoltre sollecitato un rafforzamento dell’apparato investigativo per accelerare il ritrovamento del piccolo, sottolineando l’importanza della collaborazione e della solidarietà cittadina.

La foto del bambino è stata diffusa per facilitare il suo riconoscimento: chiunque lo dovesse vedere è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112, contribuendo così agli sforzi per garantire il suo sicuro ritorno a casa.