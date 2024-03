Aggredisce l’ex tentando di investirla, poi la picchia. Salvata da un carabiniere in pensione: “Sarebbe stata uccisa”

0 Condivisioni acebook Twitter

Coraggio e prontezza: l’intervento decisivo di un ex carabiniere salva una donna

Un gesto di eroismo a Novi Ligure

A Novi Ligure (Alessandria), Carlo, un brigadiere capo in congedo del ROS dei carabinieri e di 71 anni, ha dimostrato che l’istinto di proteggere e servire non va in pensione.

Nonostante non si consideri un eroe, il suo intervento tempestivo ha salvato la vita di una donna di 41 anni di origini albanesi, vittima di un tentativo di omicidio da parte di un suo connazionale di 50 anni.

L’aggressore, alla guida di un SUV, ha tentato di investire la donna a Novi Ligure, per poi aggredirla fisicamente. Grazie all’intervento di Carlo, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

La dinamica dell’aggressione

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre Carlo passeggiava sul viale Aurelio Saffi. Ha notato la donna visibilmente in difficoltà e, poco dopo, ha assistito alla violenta aggressione: l’auto lanciata a tutta velocità ha prima mancato la donna, poi ha distrutto una panchina e una fontanella, fino a schiantarsi contro un albero.

Carlo ha visto l’uomo scendere dall’auto e iniziare a picchiare la donna con estrema violenza. Senza esitazione, è intervenuto per fermarlo, bloccando fisicamente l’aggressore e impedendogli di fuggire, fino all’arrivo dei carabinieri.

La scena catturata dalle telecamere

La scena agghiacciante, catturata dalle telecamere di sicurezza e diffusa dai carabinieri, ha sconvolto l’intera comunità di Novi Ligure.

L’aggressione ha rischiato di trasformarsi in un linciaggio da parte dei passanti, testimoni della violenza subita dalla donna.

Grazie all’intervento deciso di Carlo, la situazione è stata gestita evitando ulteriori violenze e garantendo che l’aggressore fosse preso in custodia dalle forze dell’ordine. La donna, ora in sicurezza, deve la sua vita al coraggio e all’istinto protettivo di un uomo che, nonostante l’età e lo stato di pensionamento, ha dimostrato una prontezza e un valore senza tempo.