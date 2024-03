Fiorello sorprende tutti: conduce in gonna, cosa accade poi sul palco

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata di oggi di Viva Rai2 ricca di sorprese e momenti imprevisti, Fiorello si è presentato in gonna, rispondendo a una sfida, e ha avuto un piccolo incidente con un cartonato. Un mix di coraggio e comicità che ha animato la trasmissione.

Nella puntata di oggi, giovedì 14 marzo del programma Viva Rai2 piena di colpi di scena, Fiorello ha dato vita a momenti memorabili, dimostrando ancora una volta la sua capacità di sorprendere e intrattenere il pubblico. Tra la scelta di indossare una gonna in diretta e un incidente con un cartonato, la puntata si è rivelata un vero e proprio rollercoaster emotivo per spettatori e partecipanti.

Una scelta di stile audace

La decisione di Fiorello di presentarsi in gonna durante la puntata di oggi, giovedì 14 marzo non è stata casuale. Rispondendo a un commento di Vannacci, che si era espresso contro l’uso delle gonne da parte degli uomini, Fiorello ha deciso di infrangere gli stereotipi e di condurre il programma indossando una gonna. Non solo lui, ma anche Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno aderito all’iniziativa, partecipando a una sfilata e ballando, dimostrando che la comodità e la libertà di espressione non hanno genere. “Stare in gonna è una figata, è comodissima, c’è quest’aria che ti gira, che serpeggia,” ha ammesso Fiorello, sottolineando con leggerezza l’importanza della libertà individuale e del superamento dei pregiudizi.

Un imprevisto sul palco

L’atmosfera divertente e spensierata della puntata ha subito un brusco cambio di tono a causa di un imprevisto. Fiorello è stato colpito da un cartonato di Rosa Chemical, un incidente che non ha mancato di suscitare un momento di tensione. Il conduttore, visibilmente sorpreso e dolorante, ha imprecato vivacemente prima di spiegare al pubblico l’accaduto. Nonostante il piccolo contrattempo, Fiorello ha gestito la situazione con il suo caratteristico spirito, dimostrando professionalità e capacità di reazione.

Riflessioni su Rai e politica

Durante la puntata, Fiorello ha colto l’occasione per commentare il Media Freedom Act, ironizzando sul futuro della Rai in un contesto in cui la politica viene esclusa dalle televisioni europee. Con il suo humor tagliente, ha espresso dubbi sulla realizzabilità di tale scenario, giocando con l’idea di diventare un potenziale dirigente dell’azienda senza legami politici.

Fiorello ha dimostrato così, ancora una volta, il suo talento nel mescolare intrattenimento, riflessione e un pizzico di trasgressione.