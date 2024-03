Matteo 43enne, padre di cinque figli, perde la vita per un malore mentre gioca a calcetto davanti agli occhi della moglie

0 Condivisioni acebook Twitter



Commozione e cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo Ferrecchia

Tragico evento durante una partita tra amici

La serata di martedì 12 marzo si è trasformata in una tragedia per la comunità di Rovato, in provincia di Brescia, dove Matteo Ferrecchia, 43 anni, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso mentre giocava a calcetto con gli amici. Matteo, padre di cinque figli e residente a Castelli Calepio, nella Bergamasca, è crollato sul campo all’aperto del centro sportivo, lasciando increduli gli amici e la moglie presenti.

Immediati ma vani i tentativi di soccorso

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, che hanno provato a rianimarlo sul posto e poi lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, le condizioni di Matteo sono apparse subito disperate. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma l’arresto cardiaco seguito da un’emorragia cerebrale non ha lasciato scampo al 43enne, che è deceduto nelle ore successive al ricovero.

Il dramma ha colpito profondamente non solo i familiari e gli amici di Matteo, ma anche l’intera comunità di Castelli Calepio e i colleghi della Itg srl di Palazzolo sull’Oglio, dove lavorava come responsabile di magazzino. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora Elena Pagani, ha espresso il proprio cordoglio