Frontale tra una Ford e una Fiat 500 d’epoca, muore sul colpo Denny a soli 20 anni, andava al lavoro

Lutto a Bagnolo Piemonte: giovane perde la vita in tragico incidente

Tragedia sulla strada provinciale

La comunità di Bagnolo Piemonte piange la scomparsa di Denny Rabbia, 20 anni, tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale. La mattina di ieri, poco dopo le 8:30, sulla strada che collega Bagnolo a Cavour, in frazione San Grato, Denny è stato coinvolto in uno scontro frontale devastante mentre era alla guida della sua Fiat 500 d’epoca, impattando contro una Ford Fiesta. La gravità delle ferite ha reso vana ogni speranza di salvezza dopo il suo trasporto d’urgenza al CTO di Torino.

Un giovane pieno di passione e progetti

Denny, noto e apprezzato a Bagnolo Piemonte per la sua passione per le auto, le moto e il ballo liscio, aveva recentemente completato i suoi studi in meccanica a Verzuolo. La sua dedizione e il suo impegno lo avevano portato a essere assunto in un’officina di Cavour, dove era molto stimato per la sua professionalità e il suo spirito di lavoro. Era proprio in viaggio verso il lavoro al momento dell’incidente, un tragico destino per un giovane con un futuro promettente davanti a sé.

Comunità in lutto e indagini in corso

Mentre Bagnolo Piemonte esprime il proprio cordoglio per la perdita di Denny, le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine dai carabinieri. Si cerca di chiarire la dinamica che ha portato allo scontro frontale, con una delle due auto che ha invaso la corsia opposta. La donna alla guida della Fiesta è stata fortunatamente ricoverata con prognosi non grave all’ospedale di Pinerolo.