Studentessa tenta di togliersi la vita gettandosi nell’arno, il prof si tuffa e le salva la vita

Salvataggio in extremis sul Ponte Santa Trinità a Firenze per una studentessa americana

Incidente spaventoso per una giovane turista

Un pomeriggio di paura si è trasformato in un lieto fine a Firenze, dove una studentessa americana, in città per un viaggio d’istruzione, ha vissuto momenti di terrore. Ieri, verso le 18.10, sedendosi sulla balaustra del Ponte Santa Trinità, la ragazza ha perso l’equilibrio, cadendo all’indietro nelle acque fredde dell’Arno. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non fosse stato per il pronto intervento di chi era nei paraggi.

Prontezza e coraggio nel soccorso

Grazie all’istintiva reazione dell’insegnante accompagnatore e di alcuni canottieri che si trovavano sul greto del fiume, la giovane è stata rapidamente tratta in salvo. Dopo il soccorso, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Santa Maria Nuova, dove i medici l’hanno sottoposta agli accertamenti del caso, rassicurando tutti sul fatto che non si trovasse in pericolo di vita.