Stefano De Martino: “Quando guardo i Sanremo degli altri, mi vengono idee”

Stefano De Martino condivide le sue esperienze e riflessioni sul suo percorso artistico e personale, evidenziando momenti chiave e progetti futuri.

Crescita e trasformazione sul palco

Stefano De Martino riflette sull’impatto che il teatro ha avuto sulla sua crescita personale e professionale, con una particolare enfasi sulla capacità di adattarsi e migliorare attraverso le esibizioni dal vivo. “Mi sento cambiato. Il teatro ti forma, ti abitua alla gestione dell’imprevisto. Lo spettacolo stesso, nel tempo, è mutato: come un paio di scarpe, che a forza di usarle prendono la forma giusta,” afferma De Martino, sottolineando il valore formativo del teatro nella sua carriera.

Sanremo e la gestione della fama

La conversazione si sposta poi sulla sua percezione della fama e sulla potenziale conduzione del Festival di Sanremo. Pur riconoscendo di essere ancora in una fase di apprendimento e crescita, De Martino non nasconde il suo interesse e le sue idee per il futuro. “Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza,” esprime, rimanendo aperto alle opportunità che potrebbero presentarsi in futuro, pur mantenendo un atteggiamento realistico e umile.

Momenti personali e nuove avventure televisive

Discussione sulla vita privata e le aspettative professionali imminenti di De Martino offre uno sguardo alle sue riflessioni più intime e ai suoi progetti futuri. Riguardo al suo rapporto con Belen Rodriguez, De Martino mantiene un approccio pragmatico e positivo: “Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri.” Questa maturità si riflette anche nella sua visione del lavoro, in particolare in vista del suo ritorno in televisione con “Stasera tutto è possibile”, che promette di essere un’esperienza divertente e leggera.

Stefano De Martino, dunque, si dipinge come un artista e una persona in continua evoluzione, capace di introspezione e pronta ad abbracciare nuove sfide.