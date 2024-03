Famoso tiktoker 23enne perde la vita precipitando in una scarpata durante una gita in Calabria mentre registrava un video con due amici

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragica fine per un giovane tiktoker georgiano, Giorgi “Tzane” Janelidze, 23 anni, caduto in un dirupo durante un’escursione a Roghudi.

L’incidente mortale a Roghudi

Un tragico evento ha scosso la comunità di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. Il giovane Giorgi ‘Tzane’ Janelidze, noto influencer georgiano di 23 anni, ha perso la vita in un incidente durante un’escursione con amici. “Durante una escursione in compagnia di altri tre coetanei è scivolato in un dirupo impervio,” riportano le autorità locali. La dinamica dell’incidente evidenzia i pericoli nascosti nelle avventure in natura, soprattutto in aree difficilmente accessibili come quella di Ghorio dove si è consumata la tragedia.

I soccorsi e la difficile operazione di recupero

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Giorgi non c’è stato nulla da fare. “I vigili del fuoco, vista la difficoltà a risalire la scarpata, hanno fatto intervenire un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme del Corpo con una barella vericellata per il recupero della salma,” evidenzia l’impegno delle squadre di soccorso. Questa operazione sottolinea la complessità e i rischi associati alle missioni di salvataggio in terreni impervi, richiedendo risorse e competenze specializzate.

Ricordo di un influencer

Giorgi, meglio conosciuto tra i suoi seguaci come Tzane, era un volto noto nel mondo dei social media, amato per la sua energia e creatività. Al momento dell’incidente, era in Italia insieme a Dream Greek e Christos Koyas, altri due influencer, per creare contenuti. “Purtroppo Janne non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace,” ha condiviso Koyas in un toccante messaggio.