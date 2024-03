Laura Freddi: “Dopo sei anni dal parto non mi sono ancora ripresa”

0 Condivisioni acebook Twitter

A sei anni di distanza dal parto, Laura Freddi condivide la sua esperienza di maternità e i suoi effetti duraturi, sottolineando come il percorso di recupero fisico possa essere più lungo del previsto.

Un percorso di recupero ancora in corso

Laura Freddi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Non è la Rai”, ha aperto il suo cuore durante una recente intervista a “Talk2u”, parlando della sua esperienza come madre. A più di sei anni dalla nascita della figlia Ginevra, frutto dell’amore con il compagno Leonardo D’Amico, Laura confessa di non essersi ancora completamente ripresa dagli stravolgimenti fisici dovuti alla gravidanza. La showgirl, che ha vissuto la maternità a 45 anni, riflette su come l’età possa aver influito sul suo processo di recupero.

Le sfide dell’allattamento e il cambiamento fisico

La fase dell’allattamento si è rivelata particolarmente impegnativa per Laura, che descrive la sua piccola Ginevra come “famelica”, evidenziando come questo periodo, seppur faticoso, abbia rappresentato il momento più bello della sua esperienza di maternità. grazie al legame speciale che si è creato con la figlia. Queste le sue parole: “Mia figlia mi si divorava, era famelica. Io ero sempre più magra, praticamente mi consumava. L’allattamento però, dico la verità, è stato il periodo più bello in assoluto. C’è un rapporto col figlio speciale”.

E poi ha continuato: “Non ho più ripreso la forma di prima, ho mollato tutto quello che era sport. Io ho sempre fatto tanto sport nella vita, per cui ho avuto dei momenti non facili anche a livello psicologico. A volte ci si sente sole pur non essendolo. Nessuno ci può capire in quei momenti, è come se ci si chiudesse in una bolla”.

E poi ha concluso: “Però dico la verità, 7 anni secondo me ci stanno tutti, quindi io ancora mi devo riprendere”.