Bologna, scoppia nella notte incendio in un appartamento, muoiono mamma e tre bambini tra i tre e i sei anni

Tragedia a Bologna: tre bambini perdono la vita in un incendio notturno, la madre in gravi condizioni.

Notte di dolore a Bologna

Una terribile tragedia ha colpito la città di Bologna, dove tre bambini, di età compresa tra i tre e i sei anni, sono morti a causa di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento situato in via Bertocchi, alla periferia della città. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione, lasciando poco spazio alla speranza per i piccoli, il cui destino si è tragicamente compiuto tra le mura domestiche.

La corsa contro il tempo

Non appena l’allarme è stato lanciato, i vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118 con automediche e ambulanze, si sono precipitati sul luogo dell’incidente per tentare di salvare le giovani vite e assistere gli eventuali sopravvissuti. Tra questi, una donna, presumibilmente la madre dei bambini, è stata ritrovata in gravi condizioni e immediatamente trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna per ricevere le cure necessarie.

Le indagini in corso

La notizia ha rapidamente raggiunto le autorità competenti, con la Procura che è stata informata dell’accaduto per avviare le indagini e chiarire le dinamiche che hanno portato a questo disastro.