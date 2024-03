Impatto frontale tra un Suv e una moto, muore sul colpo Giacono giovane centauro di soli 23 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale porta via la vita di un giovane motociclista: un evento che scuote la comunità locale.

Un impatto fatale a Biassono

La serenità della cittadina di Biassono, situata nella provincia di Monza e della Brianza, è stata improvvisamente interrotta da un tragico evento. Giacomo Lissoni, un ragazzo di 23 anni originario di Nova Milanese, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, quando il giovane, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato frontalmente con un Suv Toyota lungo via Parco, nei pressi dell’incrocio con viale Regina Margherita. L’impatto è stato talmente violento da proiettare Lissoni a diversi metri di distanza, causandone la caduta sull’asfalto con conseguenze fatali.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Secondo le ricostruzioni iniziali, l’incidente si è verificato intorno alle 14:30, a breve distanza dal parco di Monza. Per cause ancora sotto indagine, Lissoni avrebbe perso il controllo della moto, invadendo la corsia opposta e venendo colpito dal veicolo che sopraggiungeva in direzione contraria. L’impatto ha causato il suo sbalzo e la caduta sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori, tra cui due ambulanze, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno tentato di rianimare il giovane, purtroppo senza successo. Lissoni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato dichiarato il decesso a causa dei gravi traumi subiti.

Commozione e ricordo di una giovane vita spezzata

Giacomo Lissoni era conosciuto e amato nella sua comunità di Nova Milanese. La sua passione per moto, bici e sci traspariva chiaramente dai suoi post sui social media, testimoniando lo spirito avventuroso e la gioia di vivere che lo caratterizzavano. L’incidente non ha solo tolto la vita a un giovane pieno di sogni e aspirazioni, ma ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di familiari, amici e di tutti coloro che lo conoscevano.