Bimbo di 10 anni scomparso nel nulla da giorni ritrovato a Palermo: le sue condizioni di salute sono buone

Ritrovato sano e salvo a Palermo il piccolo Mohamed: una storia a lieto fine che riscalda i cuori della comunità.

Un felice epilogo

La piccola comunità di Santa Maria di Licodia, situata nella provincia di Catania, ha vissuto momenti di apprensione seguiti da grande sollievo per la sorte di Mohamed, un bambino di 10 anni di origini tunisine. Scomparso nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, il minore è stato ritrovato il giorno seguente a Palermo, nei pressi della chiesa di Santa Chiara, grazie alle ricerche coordinate dall’Autorità Prefettizia di Catania e alla pronta azione dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, supportati dai colleghi di Palermo. Il bambino, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute, ponendo fine alle ore di ansia vissute dalla comunità e dai suoi cari.

La mobilitazione della comunità

La scomparsa di Mohamed aveva immediatamente scatenato una vasta mobilitazione sia a livello locale che sui social network, con tantissimi appelli volti a sollecitare informazioni che potessero portare al ritrovamento del bambino. Anche il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, si era fatto portavoce dell’ansia e della speranza della comunità, esprimendo attraverso i social un impellente appello affinché chiunque avesse informazioni utili si facesse avanti. La solidarietà manifestata ha sottolineato la forte coesione sociale e l’impegno condiviso per la salvaguardia dei membri più giovani e vulnerabili della comunità.

Una storia di integrazione e solidarietà

Nonostante le difficoltà legate al suo arrivo in Italia senza genitori e all’inserimento in un programma di accoglienza per rifugiati, Mohamed si era ben integrato nella vita di Santa Maria di Licodia, frequentando la scuola e unendosi a una squadra di calcio.