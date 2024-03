Giovane insegnante incinta perde la vita in aula a poche settimane dal parto: morta anche per la neonata

0 Condivisioni acebook Twitter

In Rochester, una giovane insegnante incinta perde tragicamente la vita insieme al suo bambino non nato, lasciando una famiglia in lutto.

Un destino crudele a Rochester

Il tragico evento si è consumato a Rochester, nello stato di New York, quando Courtney Fannon, un’amata insegnante di sostegno di 29 anni della Kendal Central School e incinta di poche settimane dal parto, è stata ritrovata senza vita in aula l’8 marzo.

Nonostante i tempestivi soccorsi, né lei né il nascituro hanno potuto essere salvati. La comunità ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare il marito devastato dalle spese funerarie e offrirgli sostegno economico in questo momento di dolore incommensurabile.

La vita di Courtney

Courtney aveva condiviso un amore lungo dieci anni con il marito Kurtis, coronato dal matrimonio nell’agosto 2022. La coppia aspettava con gioia l’arrivo della piccola Hadley Jaye, simbolo del loro amore. Courtney era appassionata del suo lavoro presso la Kendal Central School, dove aveva iniziato a insegnare nel 2018.

Il suo impegno e la sua dedizione sono stati evidenziati dal preside Nicholas Picardo, che ha ricordato: «Courtney era un’insegnante di sostegno che amava i suoi studenti e svolgeva la sua professione con gioia ogni giorno».

Una comunità si stringe nel ricordo

La scomparsa di Courtney ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del marito Kurtis e nella comunità di Rochester.

La raccolta fondi organizzata su GoFundMe ha raccolto circa 56.000 dollari, fondi destinati a coprire le spese del funerale e a fornire un minimo di sostegno economico a Kurtis in questo periodo buio. Un amico di famiglia, Matt, ha condiviso parole toccanti per la piccola Hadley Jaye, una bambina che non ha avuto l’opportunità di conoscere il mondo, ma che resterà per sempre nel cuore di coloro che l’hanno amata, insieme alla sua coraggiosa e amorevole madre.