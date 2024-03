Bari, “Non ho soldi” Anziano ruba tortellini e tonno in sun upermercato: clienti in coda si uniscono per pagare al suo posto

0 Condivisioni acebook Twitter



Solidarietà in un supermercato di Bari: clienti pagano per un anziano sorpreso a rubare cibo.

Un gesto di umanità a Bari

La città di Bari, cuore pulsante della Puglia, è stata teatro di un episodio che ricorda a tutti il valore dell’umanità e della solidarietà. In un supermercato Famila del capoluogo, un anziano signore è stato sorpreso dal personale mentre cercava di lasciare il negozio con alcuni prodotti alimentari nascosti nelle tasche del suo cappotto logoro, senza averli pagati. Gli articoli rubati, tra cui un vasetto di salsa pronta, due scatolette di tonno e una busta di tortellini, ammontavano a un totale di poco più di 5 euro – una somma irrisoria ma evidentemente fuori dalla portata dell’uomo, che non disponeva dei mezzi per pagare.

Una comunità che si fa carico

La situazione avrebbe potuto avere un esito molto diverso per l’anziano, che si trovava di fronte alla prospettiva di una denuncia e forse dell’arresto, se non fosse stato per l’intervento degli altri clienti del supermercato. Testimoni dell’incidente e sensibili alla disperazione implicita nel gesto dell’uomo, hanno rapidamente organizzato una colletta, raccogliendo i 5 euro e 37 centesimi necessari per coprire il costo dei prodotti. Con questo gesto spontaneo di generosità, hanno evitato che l’anziano facesse i conti con la giustizia per un atto nato chiaramente dalla necessità.