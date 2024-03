Giulia De Lellis, prima commessa ora sale in cattedra alla Bocconi: “Non sono laureata ma la mia azienda dà lavoro a 12 persone”

0 Condivisioni acebook Twitter

Da 1.200 euro al mese a imprenditrice di successo: il percorso di Giulia De Lellis

Il 20 marzo, Giulia De Lellis si appresta a condividere la sua incredibile storia di successo presso l’Università Bocconi, all’interno del corso Fashion Experience And Design Management. La sua avventura inizia quasi per caso nel 2016, quando, dopo aver menzionato un rossetto su Instagram, si ritrova a innescare un fenomeno di sold out nazionale. “Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella: ‘lo volevo provare ma non si trova più’. Era sold out”, racconta Giulia, evidenziando l’incredulità di fronte all’impatto delle sue parole sui comportamenti d’acquisto dei suoi follower.

Dalla televisione all’imprenditoria: un salto nella sfera digitale

Prima di diventare un volto noto grazie alla televisione, Giulia lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia, guadagnando 1.200 euro al mese. Il confronto con i primi guadagni ottenuti attraverso i social network la porta a riflettere sulla potenzialità di questo nuovo mezzo: “con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero”. Questa consapevolezza la spinge a investire i suoi risparmi nella creazione di qualcosa di suo, culminata nel lancio di Audrer, la sua linea di prodotti per la pelle.

Audrer: un sogno diventato realtà e il successo nel mondo dell’imprenditoria

Il maggio precedente segna un traguardo importante per Giulia: il lancio di Audrer, con un investimento iniziale di circa 500 mila euro. Nonostante il bilancio del 2023 si avvicini al pareggio, l’azienda è ora in attivo, e Giulia può orgogliosamente affermare di dare lavoro a 12 persone. La sua storia è emblematica del potere dei social media e della determinazione personale nel raggiungere obiettivi ambiziosi. Grazie alla sua capacità di credere in campagne pubblicitarie serie e ben studiate, il valore riconosciuto a Giulia De Lellis e ai suoi post è notevolmente cresciuto.