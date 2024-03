Giulia De Lellis velenosa con Chiara Ferragni: “Se sei così grande …”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una sottile linea tra rivalità e rispetto nel mondo dell’influenza digitale

Nel panorama italiano dell’influenza digitale, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis occupano senza dubbio due delle posizioni più elevate, pur avendo percorsi e background diversi. Entrambe hanno saputo trasformare la loro presenza sui social in vere e proprie carriere, estendendosi dal mondo virtuale a quello imprenditoriale. Giulia De Lellis, partita dalla televisione per approdare all’imprenditoria con il lancio della sua linea di make-up Audrer, si è costruita una solida reputazione che le ha valso l’invito a parlare alla prestigiosa università Bocconi.

La De Lellis e la sua opinione sulla Ferragni: tra critica e ammirazione

Durante la sua recente apparizione pubblica, non sono mancate le domande riguardanti Chiara Ferragni, su cui Giulia De Lellis ha espresso un parere che si muove tra il rispetto professionale e la critica costruttiva. Sottolineando l’importanza della trasparenza nella comunicazione digitale, La De Lellis ha richiamato l’attenzione sulla necessità di chiarezza quando si pubblicizzano prodotti: “La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi ‘adv’, se ti è stato regalato ‘gift’, altrimenti è ‘no sponsor'”. Questo commento nasce in seguito alla recente polemica che ha coinvolto la Ferragni, nota come il “Pandoro gate”, evidenziando quanto sia cruciale per gli influencer mantenere una comunicazione onesta con il proprio pubblico.

Nonostante la critica iniziale, la De Lellis ha poi ammorbidito il tono, riconoscendo gli errori come parte del processo di apprendimento e crescita: “Chiara Ferragni dice di aver commesso un errore di comunicazione? Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa”. La sua riflessione culmina con un riconoscimento delle qualità di Ferragni come imprenditrice e madre, dimostrando una maturità nel valutare le figure di spicco del mondo digitale: “Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.