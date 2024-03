Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi, lei: “Al nostro matrimonio 1000 invitati”

0 Condivisioni acebook Twitter

Simona Ventura si prepara a dire ‘sì’: dettagli e curiosità sulle nozze con Giovanni Terzi

Il conto alla rovescia è iniziato per il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, previsto per il 6 luglio. La nota conduttrice televisiva ha condiviso alcune anticipazioni durante la sua partecipazione a È Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. L’amore lungo anni tra Simona e Giovanni sboccerà in una cerimonia che promette di essere uno degli eventi più chiacchierati e festosi dell’anno.

Rimini, il Grand Hotel, e una lista invitati stellare

“Ci sposeremo a Rimini, che è la nostra città del cuore, al Grand Hotel, che è il nostro luogo del cuore”, ha rivelato Simona, sottolineando come la scelta della location non sia stata casuale ma rifletta il profondo legame della coppia con questa iconica città balneare. La Ventura ha inoltre anticipato l’organizzazione di una festa pre-wedding, dato l’impressionante numero di invitati: “abbiamo fatto una lista degli ospiti e siamo già sui mille invitati”, ha dichiarato, evidenziando l’ampiezza del cerchio sociale e professionale che lei e Terzi hanno coltivato nel corso degli anni.

Un abito da sposa fuori dal comune

Per quanto riguarda il look nuziale, Simona ha promesso che non passerà inosservato: “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. L’abito non sarà bianco. Certamente avremo diversi look, ma è Enzo Miccio che sta curando questa cosa”. La scelta di affidarsi a Enzo Miccio, noto esperto di wedding e stile, e la decisione di non optare per il tradizionale abito bianco, anticipano una cerimonia originale e personalissima, che rifletta appieno la personalità e lo spirito di Simona Ventura.