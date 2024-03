Nel barese, donna gravemente ferita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali mentre proteggeva il figlio

0 Condivisioni acebook Twitter

Coraggio materno a Putignano: una donna si è frapposta a un’auto per salvare il figlio durante l’attraversamento pedonale, risultando ora in gravi condizioni.

Atto di coraggio in un tragico incidente

In una dimostrazione straordinaria di coraggio e istinto materno, una donna di 39 anni è stata gravemente ferita a Putignano dopo essersi messa in mezzo a suo figlio e un’auto che li ha investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale Miulli di Acquaviva, dove è stata ricoverata con una grave contusione al bacino. Grazie al suo sacrificio, il bambino è rimasto illeso.

Dinamica dell’incidente e reazioni

L’incidente è avvenuto quando l’autista di una Opel, per cause ancora in fase di accertamento, non ha notato i due pedoni mentre attraversavano la strada e li ha travolti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, compresa un’ambulanza della postazione del Santa Maria, nonché le forze dell’ordine, tra cui la Polizia metropolitana e quella locale di Putignano, per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

La comunità sotto shock

L’incidente ha lasciato la comunità di Putignano sotto shock, suscitando ammirazione per l’eroico gesto della madre e sollevando questioni sulla sicurezza stradale nella zona. Mentre le indagini sono ancora in corso, l’attenzione si concentra ora sul recupero della donna, con la speranza che possa superare le gravi lesioni riportate. Questo tragico evento serve da doloroso promemoria dell’importanza della vigilanza e della precauzione da parte di guidatori e pedoni, specialmente in aree urbane dove il traffico e la presenza di pedoni si intrecciano costantemente.