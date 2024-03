Il principe William come il padre Carlo? “Ha un’amante e per questo Kate sta male e non si vede più” l’ultima indiscrezione, chi è Rose, la nuova Camilla

0 Condivisioni acebook Twitter

In una trama che sembra uscire direttamente da una soap opera reale, circolano voci che il Principe William possa avere un’amicizia particolare al di fuori del suo matrimonio

Questa breve panoramica esplora le voci correnti che collegano il principe a Rose Hanbury, una figura nota all’interno dei circoli reali.

Le voci sulla scena reale

Recentemente, i tabloid inglesi hanno acceso i riflettori su una questione molto delicata: il presunto legame extraconiugale tra il Principe William e Rose Hanbury. Questa speculazione ha guadagnato trazione soprattutto dopo che Kate Middleton è stata vista meno frequentemente in pubblico. Gli articoli suggeriscono che “la nuova Camilla” potrebbe essere la ragione di questa assenza, un’ombra che evoca il tumultuoso passato della famiglia reale.

L’identità di Rose Hanbury

Rose Hanbury non è un volto nuovo per la stampa o per la società britannica. Ex modella e proveniente da un background di moda, Rose ha legami di lunga data con la famiglia reale, grazie all’amicizia di sua nonna con la Regina Elisabetta II. Sposata con David Cholmondeley e madre di tre figli, vive vicino alla residenza preferita del Principe William, il che ha ulteriormente alimentato le speculazioni. Nonostante sia stata accanto ai riflettori già nel 2019 per motivi simili, la sua presunta relazione con William rimane un argomento caldo.