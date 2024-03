Miliardaria prende la Tesla per percorrere pochi metri ma sbaglia manovra in retromarcia, muore annegata

0 Condivisioni acebook Twitter



La tragica scomparsa di Angela Chao in un incidente con la sua Tesla: annegata nello stagno di casa dopo una manovra errata.

La tragica fine di una miliardaria

Il mondo ha perso una delle sue figure più influenti in un tragico incidente. Angela Chao, miliardaria americana e amministratrice delegata della compagnia di spedizioni Foremost Group, ha trovato la morte in modo inaspettato.

Mentre si trovava nel suo ranch in Texas per trascorrere un fine settimana con amiche, ha compiuto una manovra errata con la sua Tesla, finendo nello stagno della sua proprietà. Il veicolo, un SUV Model X, è rapidamente affondato, portando alla morte per annegamento della 50enne. La vicenda si è consumata in pochi, tragici momenti, durante la serata del 10 febbraio, dopo una celebrazione del capodanno cinese.

Un’inaspettata virata verso la tragedia

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, dopo aver trascorso la serata in allegria, Chao ha deciso di fare ritorno al suo alloggio, situato a breve distanza dalla zona della festa. Nonostante la vicinanza, ha scelto di spostarsi con il suo veicolo a causa dell’ora tarda e della stanchezza. Tuttavia, una manovra in retromarcia andata storta ha fatto sì che l’auto superasse un terrapieno e finisse in uno stagno adiacente. Chao, in preda al panico, ha tentato di chiamare le amiche per chiedere aiuto, ma il destino aveva già segnato un epilogo tragico.

Sforzi disperati e un addio prematuro

Il rapporto dell’incidente dettaglia gli sforzi dei soccorritori, che sono arrivati sul posto 24 minuti dopo l’allarme. A causa delle difficoltà di accesso al luogo dell’incidente, hanno dovuto procedere a piedi. Nonostante l’utilizzo di strumenti per rompere il finestrino del veicolo sommerso, ogni tentativo di salvare Chao si è rivelato vano. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dall’acqua, e i sanitari hanno tentato invano di rianimarla. La comunità e il mondo degli affari piangono la scomparsa di Angela Chao, le cui circostanze della morte ricordano quanto la vita possa essere imprevedibile e fragile.