The Voice Senior: nessuno si gira per Elena, Antonella Clerici infastidita con i giudici

0 Condivisioni acebook Twitter

In una serata all’insegna della musica e delle storie toccanti, Elena Lastrucci regala al pubblico di The Voice Senior un’esibizione che scatena dibattiti e riflessioni, nonostante non riesca a convincere i giudici a girarsi.

Le origini di una passione incrollabile

La storia di Elena Lastrucci affonda le radici in un passato musicale e familiare ricco di amore e tradizioni. Cresciuta nella pittoresca isola di Burano, Elena condivide un ricordo che parla della sua profonda connessione con la musica: “Il giorno prima che nascessi, mia mamma ha ballato con mio papà tutta la serie il Boogie-woogie.” Queste parole non solo introducono la figura di Elena ma ci immergono nella sua storia personale, rivelando come la musica sia stata una costante fin dalla sua nascita.

Un momento che fa discutere

Elena, 66 anni, decide di interpretare “Ovunque Sarai” di Irama per l’ultima serata delle Blind Auditions di The Voice Senior. La sua interpretazione, piena di sentimento, non ottiene però il riscontro sperato dai giudici, che rimangono con le spalle voltate. Antonella Clerici, visibilmente sorpresa dalla reazione dei giudici, esprime la sua incredulità: “Lei non è brava, è bravissima. Ma perché non si girano? Io non li capisco certe volte.” Queste parole riflettono il disaccordo e la delusione per una scelta che lascia molti senza parole, sottolineando il divario a volte presente tra la percezione del pubblico e quella dei giudici.

Le motivazioni dietro le scelte

Al termine dell’esibizione, i giudici hanno l’opportunità di spiegare il loro punto di vista. Loredana Bertè ammette il talento di Elena, ma specifica: “Lei è stata bravissima, però non è il mio mondo. Io non mi sono girata per questo motivo, altrimenti l’avrei fatto.” Anche Arisa condivide le sue considerazioni, evidenziando un dettaglio tecnico nella performance di Elena: “Secondo me tu nella parte dell’inciso tu hai utilizzato la voce impostata. Hai usato un timbro che usano un po’ anche le cantanti liriche.”