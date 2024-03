Panda a Pandino 2024, iscrizioni aperte da domenica 17 marzo

0 Condivisioni acebook Twitter

Ritorna il weekend del 22 e 23 giugno Panda a Pandino, il raduno dei record che riunisce esemplari di Fiat Panda provenienti da tutto il mondo.

Sin dalla prima edizione, che vide la luce domenica 18 giugno 2017 quasi per gioco, la strada solcata dagli organizzatori è stata quella di costruire una vera e propria esperienza per tutta la comunità. Le Fiat Panda, di ogni anno e versione, possono quindi prepararsi nuovamente ad invadere la oramai celebre cittadina del Cremonese, diventando per due giorni le vere protagoniste in un contesto che celebra un mito.

Le iscrizioni saranno aperte domenica 17 marzo alle ore 12:00. Sarà possibile iscriversi dal vivo a Pandino, durante la Fiera di San Giuseppe allo stand dedicato, o tramite sito internet pandaapandino.it.

La community di Pandisti si potrà finalmente riunire nuovamente, come fa una vera grande famiglia, all’ombra del bellissimo Castello Visconteo per cercare di battere il record della scorsa edizione con 1051 Fiat Panda intervenute. I fondi raccolti durante le iscrizioni e i contributi economici dei numerosi partner dell’evento, al netto delle spese vive sostenute, saranno destinati anche quest’anno a sostenere realtà benefiche del territorio.

Il programma è ancora coperto da segreto ma sono attese numerose sorprese, tra cui la presenza della Panda più vecchia circolante, versioni speciali, celebrative, prototipi unici, panda in scala e tanto altro. Previsti tanti ospiti, musica, balli, animazione e, si spera, più di 1051 Panda per battere l’attuale record.

La macchina organizzativa, grazie anche all’Amministrazione Comunale di Pandino, che supporta il progetto, è mossa da un gruppo affiatato di generosi Pandinesi, “La Crew”, composta da Alessandro Baiocchi, Francesco Pino, Alessia Pino, Sergio Ferrari, Gaetano Vigliotti, Sebastiano Riscica, Simone Labo’, Michele Martino, Erica Zaneboni, Matteo Fedeli, e con la partecipazione straordinaria di William Jonathan.

William Jonathan, car influencer e Pandista più attivo d’Italia, ha commentato: “Chi non ha ancora mai vissuto la magia di Panda a Pandino si è perso un’esperienza unica e irripetibile. I ragazzi della Crew sono già a lavoro duramente perché da utilitaria diventare mito il passo è davvero breve. Superare il record di 1051 equipaggi sarà impresa ardua ma, si sa, se Pandino chiama i Pandisti rispondono!”.