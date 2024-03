Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in attesa di un bebè: i futuri genitori pazzi di gioia

0 Condivisioni acebook Twitter

La notizia ha fatto il giro dei social: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato di aspettare un bambino, condividendo la loro felicità e l’inizio di una nuova, incredibile avventura insieme.

Creatività e amore nell’aria

Con un video su Instagram che unisce creatività e dolcezza, Rosalinda e Andrea hanno rivelato la loro attesa in modo unico. Rosalinda, intenta a gustare golosamente due cornetti, e Andrea, che sfoglia un giornale nascondendo per un attimo i loro volti, hanno condiviso con i loro follower un momento pieno di amore. Con il giornale che scivola via, appare la scritta “Baby Zengavò coming soon” e la data di settembre 2024. Il video li mostra poi in un abbraccio pieno di emozioni, simbolo di un nuovo inizio. “Indossando due berretti con scritto ‘mom’ e ‘dad’ mostrano anche l’ecografia,” raccontano nel video, condividendo così il simbolo più tangibile della loro gioia.

Un messaggio dal cuore

Accanto al video, la coppia ha lasciato un messaggio che tocca il cuore dei loro fan: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà.”