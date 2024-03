Taylor Mega e Flavio Briatore breve avventura, lei: “Mi ero fissata con lui senza neanche conoscerlo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Taylor Mega rivela i dettagli di un passato intriso di momenti fugaci e aspirazioni future. Ecco la storia non raccontata di un flirt che ha fatto breccia nel cuore dell’influencer, prima ancora di diventare realtà.

Un incontro destinato a restare nell’ombra

La scintilla tra Taylor Mega e Flavio Briatore ha avuto inizio in un momento delicato, poco prima che l’influencer mettesse piede sull’Isola dei Famosi nel 2019. Con un misto di eccitazione e segretezza, Taylor racconta: “È durata pochissimo. Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo”. La loro breve relazione si è svolta lontano dagli occhi del pubblico, in una Monte Carlo che faceva da sfondo a questo nascente amore. La passione, per quanto breve, è stata intensa, alimentata dalla curiosità e dall’ammirazione preesistente di Taylor per Flavio: “Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona”.

La fine di un breve ma intenso capitolo

Nonostante l’inizio promettente, il legame tra Taylor Mega e Flavio Briatore si è concluso quasi come era cominciato: rapidamente e senza drammaticità. “Se mi è dispiaciuto che sia finita? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati”, confessa Taylor, segnando la fine di una fase della sua vita sentimentale con una maturità sorprendente. Questo episodio, seppur breve, ha lasciato in lei un ricordo indelebile e la lezione che, a volte, anche le storie più effimere possono avere un significato profondo.

Verso un futuro luminoso

Oltre al racconto di questo fugace flirt, Taylor Mega apre una finestra sul suo mondo interiore e sui suoi sogni per il futuro. L’influencer non nasconde il desiderio di trovare l’amore vero e di formare una famiglia: “Mi piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia, speriamo”.