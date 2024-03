Ragazzo 14enne fa retromarcia con un’auto in esposizione al centro commerciale e travolge due persone

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente insolito in un centro commerciale australiano: un SUV in retromarcia lascia due feriti

Un episodio singolare a Westfield Liverpool

In un evento alquanto insolito, un centro commerciale nei pressi di Sidney, Australia, è stato teatro di un incidente che ha visto un adolescente di 14 anni perdere il controllo di un SUV esposto, causando ferite a due persone. L’incidente, avvenuto al Westfield Liverpool Shopping Centre, ha coinvolto un uomo di cinquant’anni e un altro trentenne, entrambi ora ricoverati in ospedale con ferite alla testa e al torace. Fortunatamente, le loro condizioni non sono considerate critiche.

La dinamica dell’accaduto

Gli eventi si sono svolti sabato 16 marzo, attorno alle 12:30 ora locale, quando il giovane, seduto nell’auto esposta all’interno del centro commerciale, ha accidentalmente messo in moto il veicolo. Dopo aver accelerato e colpito un pannello di vetro, ha poi ingranato la retromarcia, causando ulteriori danni e ferendo due passanti. Le immagini circolate mostrano il SUV fermo accanto a un bancone di cosmetici, con detriti di vetro e oggetti vari sparsi intorno.

Reazioni e misure di sicurezza

In seguito all’accaduto, le autorità locali, incluse la polizia del New South Wales e SafeWork NSW, si sono mobilitate per indagare sull’incidente e assicurare che tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. Un portavoce del Westfield Liverpool ha sottolineato l’impegno del centro commerciale nella sicurezza dei suoi clienti, confermando la collaborazione con i servizi di emergenza e le autorità per supportare le persone coinvolte.