Donna muore cadendo dalla barella dall’ambulanza che la riportava a casa dopo essere stata dimessa

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragica caduta da un’ambulanza a Termini Imerese: in corso indagini sulla morte di una donna anziana

Un fatale rientro a casa

Una donna di 85 anni, appena dimessa dall’ospedale di Termini Imerese dopo aver ricevuto cure per insufficienza renale, ha perso la vita in un incidente sconcertante. La tragedia si è consumata durante il tragitto di ritorno a casa, quando la barella su cui era trasportata si è ribaltata all’interno dell’ambulanza, facendo cadere l’anziana e provocandole un grave trauma cranico. Le condizioni della donna, inizialmente migliorate tanto da consentirne la dimissione, si sono repentinamente aggravate a seguito della caduta, culminando in un’emorragia cerebrale fatale.

La denuncia e le indagini

La famiglia della vittima, profondamente scossa dall’accaduto, ha sporto denuncia presso la procura di Termini Imerese, chiedendo che vengano chiarite le circostanze e le responsabilità dietro alla morte dell’anziana. L’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo rappresenta i familiari in questa dolorosa vicenda. Il magistrato di turno, Concetta Federico, ha immediatamente disposto il sequestro della salma per effettuare un’autopsia che possa fornire dettagli cruciali per l’indagine e aiutare a determinare le cause esatte del decesso.