“Affari Tuoi”: Gabriella e l’ex marito giocano insieme e vincono 72.000,00 euro, lei: “Lui è il padre delle mie figlie, sarà sempre molto importante per me”

Nella puntata di “Affari Tuoi” di ieri, sabato 16 marzo 2024, Gabriella dalla Sardegna ha sorpreso tutti scegliendo di giocare in coppia con l’ex compagno Luca, in una mossa definita da Amadeus come insolita.

Un gioco di famiglia

“Sono a corto di parenti,” ha scherzato Gabriella rispondendo ad Amadeus, prima di aggiungere seriamente: “Luca è il padre delle mie figlie, avrà sempre un ruolo importante nella mia vita. Peraltro ad iscrivermi ad ‘Affari Tuoi’ sono state proprio le mie figlie, che hanno 14 e 11 anni, perciò mi è sembrato carino giocare con lui.” Questo gesto ha guadagnato l’applauso del pubblico e ha aggiunto un tocco di unione familiare al gioco.

Decisioni coraggiose e una vittoria emozionante

Il percorso di Gabriella e Luca nel gioco è stato ricco di momenti di suspense, con l’offerta finale del dottore di 72.000€ che ha messo Gabriella di fronte a una scelta difficile. Dopo momenti di tensione e con il coraggio affermato esaurito, Gabriella ha accettato l’offerta: “Ci vuole tanto coraggio ma io il coraggio stasera l’ho finito: accetto i 72.000€,” ha dichiarato, scoprendo poi di aver fatto la scelta giusta poiché nel suo pacco c’erano solo 500€.

La serata si è conclusa con una vittoria significativa per Gabriella e Luca, dimostrando che a volte le scelte più difficili possono portare ai risultati più gratificanti.