Bari, ultimi particolari sul ritrovamento della bimba di 9 anni scomparsa ieri nel quartiere Madonnella

0 Condivisioni acebook Twitter

Sospiro di sollievo a Bari: ritrovata Carmen Giliberti, la bambina scomparsa da Madonnella.

Il ritrovamento

La comunità di Bari e, in particolare, il quartiere Madonnella possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Carmen Giliberti, la bambina di 9 anni scomparsa ieri sera, è stata ritrovata. La notizia, attesamente sperata da tutti, è stata confermata dalla madre della piccola, che aveva avuto un malore dopo la scomparsa. Carmen è stata trovata seduta da sola su una panchina al quartiere Picone, un momento di grande emozione per tutti coloro che hanno seguito la vicenda e che hanno partecipato alle ricerche, anche diffondendo l’appello sui social network.

Assistenza e controlli

Dopo il ritrovamento, Carmen è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Qui, la bambina sta ricevendo tutti gli accertamenti necessari per assicurarsi che sia in buone condizioni di salute, dopo l’esperienza traumatica vissuta. Sebbene Carmen appaia in buone condizioni fisiche, l’attenzione dei medici e della famiglia è rivolta anche al suo benessere psicologico, considerato lo shock subito.

Interrogativi ancora aperti

Nonostante il lieto fine, permangono alcuni interrogativi circa le circostanze della scomparsa di Carmen. In particolare, non è ancora chiaro il ruolo del ragazzo di 14 anni, precedentemente menzionato in relazione alla vicenda. Si vocifera che potesse avere una cotta per la bambina, ma restano da chiarire le dinamiche esatte del suo coinvolgimento e se Carmen sia stata in qualche modo indotta ad allontanarsi da casa. Questi aspetti saranno probabilmente al centro delle indagini successive per comprendere pienamente cosa sia accaduto.