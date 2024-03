Luca perde la vita mentre scatta una foto con la moglie: cade nel Po e la corrente lo trascina via, tantissimi a guardare senza fare nulla

0 Condivisioni acebook Twitter

Una serata che si trasforma in tragedia: Luca Aghemo perde la vita nel Po mentre cerca di immortalare un momento felice con sua moglie.

Un momento felice si trasforma in tragedia

Mentre cercavano di catturare il ricordo di una serata piacevole ai Murazzi di Torino, Luca Aghemo, 53 anni, di Rivalta, perde tragicamente l’equilibrio e cade nelle acque del Po. Il disperato tentativo della moglie di aiutarlo si rivela inutile, nonostante il coraggioso intervento di un giovane di 23 anni, Rasel Miya, che si tuffa senza esitazione per tentare un salvataggio.

La comunità osserva senza intervenire

La vicenda si svolge sotto gli occhi di molti passanti, che, nonostante le suppliche di aiuto, rimangono immobili. La moglie di Aghemo, testimone diretto dell’accaduto, ha cercato disperatamente di intervenire, ma il destino ha avuto il sopravvento. Miya, originario del Bangladesh, si è distinto per il suo gesto eroico, anche se purtroppo non è riuscito a cambiare l’esito della situazione. “Erano tutti lì fermi a guardare, nessuno faceva nulla,” ha condiviso il giovane, visibilmente scosso dall’accaduto.

Un salvataggio impossibile

Le forze della natura hanno reso vani gli sforzi dei presenti. La corrente del Po, particolarmente forte in quel tratto, ha impedito ogni tentativo di salvataggio. Anche Miya ha rischiato la propria vita a causa della corrente e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso il suo recupero. Nonostante gli sforzi congiunti, il corpo di Aghemo è stato recuperato solo dopo un’ardua ricerca. La moglie, illesa ma in stato di shock, è stata assistita e portata in ospedale per accertamenti.