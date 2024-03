Scontro frontale tra due auto, muore sul colpo neonato di tre mesi, gravissima la madre

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico scontro frontale in Nuoro: un neonato perde la vita, quattro persone in gravissime condizioni.

Dramma sulla statale

In un tragico incidente avvenuto nella provincia di Nuoro, un neonato di soli tre mesi ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due veicoli. L’evento luttuoso si è verificato lungo la Statale 125, precisamente in località Cala Liberotto, all’interno del territorio di Orosei. La vittima viaggiava nel sedile posteriore di una Fiat Panda, accompagnato dalla madre, che è stata estratta dalle lamiere in condizioni critiche.

Condizioni critiche per i sopravvissuti

“Le donne ferite sono state recuperate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola e consegnate all’elisoccorso e alle ambulanze arrivate da Orosei e Irgoli.” Oltre al tragico decesso del bambino, altre due donne che occupavano i sedili anteriori della stessa auto sono in pericolo di vita. Queste, insieme alla madre del neonato, rendono il bilancio dell’incidente particolarmente grave. La loro auto, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con una Golf poco dopo le 16, causando questo disastro.

Le operazioni di soccorso e indagini in corso

Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con l’intervento dei vigili del fuoco, dell’elisoccorso e delle ambulanze, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza locali. “Sul posto anche i carabinieri di Siniscola Dorgali e Orosei impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire i notevoli rallentamenti causati al traffico.” La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini, con i carabinieri di Siniscola, Dorgali, e Orosei che lavorano per chiarire le cause e le responsabilità di questo tragico evento.